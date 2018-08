Argentinië heeft geld IMF sneller nodig om nieuwe crisis te voorkomen Redactie

29 augustus 2018

20u46

Bron: Belga 0 Argentinië heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gevraagd om een al eerder toegezegd noodkrediet van 50 miljard dollar versneld uit te keren. Volgens de Argentijnse president Mauricio Macri is dat nodig om financieringen voor 2019 veilig te stellen en een nieuwe crisis in het Zuid-Amerikaanse land te voorkomen.

De Argentijnen hebben het geld onder meer nodig om de daling van de waarde van de Argentijnse peso te stutten. De koers van die munt is recent flink gekelderd, vergelijkbaar met de Turkse lira. Tegelijk lopen de prijzen voor consumenten flink op en gaat het vertrouwen van investeerders in de Argentijnse economie alsmaar verder omlaag.

50 miljard dollar

De lening van 50 miljard dollar is de grootste in de geschiedenis van het IMF. Van het bedrag kon Argentinië in juni direct over 15 miljard beschikken, waarvan de helft was bedoeld als ondersteuning voor de begroting. De overige 35 miljard zou gedurende de driejarige looptijd van de lening beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van tussentijdse beoordelingen door de geldverstrekker uit Washington. Op het nieuwe verzoek heeft het IMF nog niet gereageerd.

Het Zuid-Amerikaanse land wilde eerder overigens lang helemaal geen zaken doen met het IMF. Veel Argentijnen vinden dat de economische crisis in het land in 2001-2002 kwam door de strenge maatregelen die waren opgelegd door het fonds. Er werd dan ook fel geprotesteerd tegen de nieuwe inmenging door het IMF.