Argentinië bidt voor bemanning duikboot Simone Van Zwienen

08u59

Bron: AD.nl 0 AP Er zijn tekenen van leven. De uit Argentinië afkomstige paus Franciscus en heel Argentinië leven mee met de 44 opvarenden van de 'San Juan'.

Er gloort wellicht enige hoop voor de 44 opvarenden van de vermiste Argentijnse onderzeeër ARA San Juan. Een niet nader genoemd maar 'gespecialiseerd Amerikaans bedrijf' is door de Argentijnse autoriteiten ingeschakeld om de mogelijke locatie van het vaartuig te achterhalen. De bemanning deed zaterdag zeven keer een poging een boodschap uit te sturen via een satelliettelefoon. Die boodschappen - in tijdsduur variërend van 4 tot 36 seconden - konden echter niet worden getraceerd. Mogelijk lukt dat alsnog.



Heel Argentinië leeft al dagen intens mee met de bezorgde familieleden van de marinemensen aan boord. Het is de tweede nationale tragedie die het land in korte tijd treft. Recent kwamen bij een jihadistische terreuraanslag in New York vijf Argentijnse vrienden om het leven toen ze moedwillig werden geschept op een fietspad.



Marinewoordvoerder Enrique Balbi sloot niets uit, maar hield rekening met problemen als gevolg van een stroomstoring. "Mogelijk drijft het schip rond. We bestuderen stromingen om het zoekgebied in kaart te brengen. Volgens de procedure moet een duikboot in geval van communicatieverlies naar de oppervlakte komen. Maar het is moeilijk het schip te herkennen vanwege de schutkleuren." Extra probleem is het zeer slechte weer.

AP

Paus

Aan de internationale reddingsactie wordt inmiddels meegedaan door tien Argentijnse marineschepen, een Brits poolschip en drie vliegtuigen uit de Verenigde Staten. Ook uit Engeland, Brazilië, Chili, Uruguay en Zuid-Afrika is hulp aangeboden voor de zoektocht.

De eerste commandant van de ARA San Juan, Carlos Zavalla, sprak de familie en vrienden van de opvarenden moed in. "Tot nu toe is er alleen een communicatieprobleem, niets anders." Ook andere specialisten stellen dat de boot aan de oppervlakte een veilige plek is voor de bemanning. De van origine Argentijnse paus Franciscus zei te bidden voor de vermisten.

Hoop

"Die telefonische signalen hebben ons hoop gegeven, er is nog leven", zei Claudio Rodriguez gisteren op de Argentijnse televisiezender A24. Zijn broer Hernán is machinist en werkt al elf jaar op de San Juan. Foto's van Hernán en andere opvarenden zijn door familieleden op Facebook gezet. Het regent daar steunbetuigingen. "Het is pijnlijk zoals de uren verstrijken. We zitten met een mengelmoes van vreselijke gevoelens en stilte. Ik wil dat hij weer thuis komt", aldus de vrouw van de machinist, Marcela Moyano, gisteren op de Argentijnse staatstelevisie.

Onder de opvarenden bevindt zich ook luitenant Eliana Maria Krawczyk (35), de eerste vrouwelijke onderofficier aan boord van een onderzeeër in Zuid-Amerika. Haar vader vertelde hoe ze voor de marine had gekozen nadat een van haar broers was omgekomen bij een verkeersongeluk en haar moeder door een hartaanval. "Ze was gelukkig aan boord", aldus vader Eduardo. Volgens de broer van Eliana had zijn zus voor vertrek gemeld dat er problemen waren met de onderzeeër.

De in 1985 door Duitsland geleverde - en in 2008 volledig gereviseerde - ARA San Juan is een van de drie dieselduikboten van de Argentijnse marine. De bijna 66 meter lange onderzeeër had deelgenomen aan een oefening en was vertrokken uit Ushuaia in Vuurland naar de onderzeebootbasis in Mar del Plata, 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Bij het laatste contact voer de duikboot ongeveer 430 kilometer van de kust van Patagonië.