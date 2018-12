Argentijnse vrouw die als dertienjarige werd ontvoerd door mensensmokkelaars na 32 jaar weer thuis IB

26 december 2018

03u57

Bron: BBC 0 Een Argentijnse vrouw die op dertienjarige leeftijd in de jaren tachtig door mensenhandelaars ontvoerd werd, is met haar familie herenigd na een gezamenlijke operatie van de Argentijnse en Boliviaanse politiediensten.

De politie ontving eerder dit jaar een tip over de vermeende locatie van de vrouw, die inmiddels 45 is. Ze zou met haar negenjarige zoon in Bermejo in het zuiden van Bolivia vastgehouden worden.

De politie lokaliseerde het huis waar de vrouw werd gevangen gehouden en bevrijdde haar samen met haar zoon. De namen van de twee zijn niet bekend gemaakt.

In een verklaring zegt de Argentijnse politie dat de vrouw inmiddels met haar kind teruggekeerd is naar haar ouderlijk huis in Mar del Plata. De politie gaf geen details over wie er 32 jaar geleden verantwoordelijk was voor de ontvoering.

