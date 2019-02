Argentijnse voormalige vicepresident opnieuw naar gevangenis jv

19 februari 2019

11u45

Bron: afp 0 Het Argentijnse gerecht heeft gisteren de arrestatie bevolen van voormalig vicepresident Amado Boudou, die in december op borgtocht vrijkwam toen hij een straf van bijna zes jaar uitzat voor corruptie.

Boudou was de vicepresident van Argentinië van 2011 tot 2015, en werd in augustus veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en tien maanden. Hij werd ervan beschuldigd in 2010 bij de fiscus tussenbeide te zijn gekomen om een faillissement te voorkomen van het bedrijf Ciccone, dat de bankbiljetten van het land drukte. Hij was toen minister van Economie en zou ook belangen hebben genomen in het bedrijf, dat, nadat hij zijn invloed had aangewend bij de centrale bank, de opdracht kreeg om nieuwe Argentijnse bankbiljetten te drukken.



In december vorig jaar kwam hij vrij met een enkelband, mits het betalen van een borgsom van een miljoen peso's of zo'n 23.000 euro. Maar de anticorruptiediensten van president Mauricio Macri tekenden beroep aan tegen zijn vrijlating.



Het federale Hof van Cassatie beval gisteren zijn onmiddellijke aanhouding. "Wij vinden dat een veroordeelde persoon met een dergelijke ervaring in het openbaar bestuur zijn straf moet uitzitten", zei Cassatierechter Gustavo Hornos aan de pers.



Boudou verscheen gisterenmiddag voor de rechtbank en werd nog dezelfde dag overgebracht naar de gevangenis van Ezeiza, gelegen op 30 kilometer ten zuiden van Buenos Aires.