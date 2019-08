Argentijnse president verlaagt belastingen na verkiezingsnederlaag: “Ik heb jullie gehoord” SVM

14 augustus 2019

16u23

Bron: Belga 1 De Argentijnse president Mauricio Macri heeft een reeks belastingverlagingen voor werknemers en bedrijven aangekondigd na zijn nederlaag bij de voorverkiezingen. Die voorverkiezingen worden gezien als een generale repetitie van de presidentsverkiezingen van oktober. "Ik heb jullie gehoord", zei Macri vandaag in een toespraak.

Er komen ook bonussen voor ambtenaren en een verhoging van de minimumlonen. De benzineprijzen zullen voor 90 dagen bevroren worden.

De conservatief Macri kreeg zondag 32 procent van de stemmen achter zich bij de voorverkiezingen. Grote winnaar was de linkse kandidaat Alberto Fernandez met 47,6 procent van de stemmen. Hij was de stafchef van ex-president Cristina Fernandez de Kirchner, die beschuldigd wordt van corruptie en om die reden werd afgezet. Kirchner is nu de ‘running mate’ van Fernandez.

Na de verkiezingen kelderden de aandelenmarkt en de peso. De overwinning van Fernandez wordt gezien als een verwerping van de strenge bezuinigingsmaatregelen die Macri heeft opgelegd in een poging om de Argentijnse economie te stabiliseren. Het land beleeft een recessie en heeft een van de hoogste inflatieniveaus ter wereld. De peso heeft in het afgelopen jaar al de helft van zijn waarde verloren.