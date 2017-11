Argentijnse president beveelt "ernstig" onderzoek om de waarheid te achterhalen over vermiste duikboot KVE

19u12

Bron: Belga 0 REUTERS De Argentijnse president Mauricio Macri laat de verdwijning van de al meer dan een week vermiste onderzeeër ARA San Juan grondig onderzoeken.

"Een serieus en diepgaand onderzoek moet aan het licht brengen waarom er zich op een duikboot in perfecte technische staat blijkbaar een explosie heeft voorgedaan", zei Macri vandaag aan de pers in zijn eerste publieke verklaring sinds de duikboot negen dagen geleden van de radar verdween.

Er moet eerst achterhaald worden wat er is gebeurd en waarom, vooraleer naar verantwoordelijken wordt gezocht. De internationale zoektocht naar de ARA San Juan in het zuiden van de Atlantische Oceaan wordt voortgezet in de hoop in de komende dagen de duikboot te vinden, zei de president na een vergadering in het hoofdkwartier van de marine met de verantwoordelijken van de reddingsoperatie.