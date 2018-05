Argentijnse pastoor moet 25 jaar de cel in voor kindermisbruik TT

21 mei 2018

21u28

Bron: Belga 16 Een 57-jarige Argentijnse pastoor is veroordeeld tot 25 jaar celstraf omdat hij zeven kinderen seksueel misbruikt heeft. De pastoor vergreep zich aan de kinderen, van 13 en 14 jaar, in een seminarie in Paraná, 600 kilometer ten noorden van de hoofdstad Buenos Aires.

De kinderen verbleven in het seminarie en zagen hun familie slechts een keer per maand. Ze praatten jarenlang niet over het misbruik, tot ze in 2010 een klacht indienden bij het gerecht.

De kinderen hadden eerst aan de Kerk gevraagd om de pastoor te bestraffen. Hij werd wel uit het seminarie gezet na een intern onderzoek, maar mocht elders actief blijven als pastoor.

"Hij begeleidde de kinderen spiritueel en had informele contacten met hen. Dat was zijn manier om een band op te bouwen, het misbruik mogelijk te maken en de feiten jarenlang geheim te houden", aldus de procureur.

De pastoor, Justo José Ilarraz, ontkent de feiten en spreekt van een samenzwering. Hij heeft momenteel huisarrest, in afwachting van de beroepsprocedure.