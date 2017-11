Argentijnse marine detecteert "geruis" op route van vermiste duikboot rvl

22u41

Bron: Belga 0 REUTERS Een afbeelding die is vrijgegeven door het Argentijns ministerie van Defensie, met daarop de duikbootofficier Maria Krawczyk, op de ARA San Juan, de duikboot die is verdwenen.

Twee Argentijnse marineschepen hebben maandag onder het zeeoppervlak "een aanhoudend geluid" gehoord op de route van de ARASan Juan, de onderzeeër van de marine die vorige week woensdag verdween.

De schepen vingen het geluid op via echolocatie. De oorprong van het geluid lag 360 kilometer ten oosten van het Patagonische schiereiland Valdés, op de route van de onderzeeër die met 44 bemanningsleden aan boord op weg was van Ushuaia in Vuurland naar de onderzeeërbasis in Mar del Plata, 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires.

Volgens de laatste radioverbinding vorige week woensdag bevond de onderzeeër zich in de wateren van de San Jorgegolf, ongeveer 430 kilometer voor de kust van Patagonië. Een grootscheepse zoektocht werd opgezet, tot nu toe zonder resultaat.