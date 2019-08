Argentijnse generaal vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid RL

10 augustus 2019

04u08

Bron: La Nación, La Izquierda Diario 0 Een voormalig opperbevelhebber van het Argentijnse leger is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen tijdens de militaire dictatuur (1976-1983).

Generaal Cesar Milani was opperbevelhebber van de Argentijnse strijdkrachten tussen 2013 en 2015. Sinds 2017 zat hij echter vast op verdenking van de ontvoering en marteling van een vader en zoon in 1977. De militair was indertijd tweede luitenant in een genie-eenheid van de landmacht.

Het tribunaal van de provincie La Rioja oordeelde dat niet bewezen kon worden dat Milani betrokken was bij de marteling. Ook achtte een meerderheid van de rechters niet bewezen dat de militair had deelgenomen aan de ontvoering van de slachtoffers.



De carrière van Milani is opmerkelijk. Ondanks sterke geruchten over mensenrechtenschendingen, spionage en zelfverrijking, werd hij in 2013 benoemd tot opperbevelhebber van de Argentijnse strijdkrachten.



De promotie zaaide indertijd grote verdeeldheid binnen de mensenrechtenbeweging. Die steunde tot dat moment het beleid van presidente Cristina Kirchner, omdat zij en haar man (die haar voorging als president) juist hadden gestreden tegen de straffeloosheid van militairen die misdaden hadden gepleegd tijdens de dictatuur. Dat leek haaks te staan op de promotie van een vermeend misdadiger tot opperbevelhebber.

Milani's mandaat als opperbevelhebber duurde dan ook slechts twee jaar. In 2015 ging de generaal met pensioen. Nog geen twee jaar later werd hij alsnog aangehouden voor de eerdergenoemde ontvoering en marteling. Gedurende het hele proces - waarvan de hoorzittingen in mei dit jaar begonnen - zat Milani in voorarrest.

De vrijspraak deze vrijdag was dan ook een koude douche voor de mensenrechtenactivisten die zich voor de rechtbank hadden verzameld. Ook parlementsleden van linkse partijen lieten zich horen op Twitter.

La impunidad de Milani nos genera mucha bronca. Seguiremos luchando por justicia junto a las víctimas y familiares que denuncian y pelean desde hace décadas. Adonde vayan los iremos a buscar!! Nicolas del Caño(@ NicolasdelCano) link

“De straffeloosheid van Milani maakt ons woedend. We zullen blijven strijden voor gerechtigheid, samen met slachtoffers en de familieleden die al decennia vechten. Waar ze [de daders] ook heengaan, we zullen ze opsporen", aldus parlementslid Nicolas del Caño van het Linkse Front.

Ook de aanklagers zijn ontstemd. Zij hadden 18 jaar cel geëist tegen de militair en gaan in beroep. Het OM is ervan overtuigd dat Milani deel uitmaakte van een groep militairen die clandestiene operaties uitvoerde, waaronder huiszoekingen, marteling en opsluiting van personen.

“Smeercampagne”

Voorafgaand aan het vonnis mocht Milani - die voor de gelegenheid zijn uniform had aangetrokken - nog enkele woorden spreken. “Jullie zullen me niet op de knieën krijgen, jullie kunnen me niet breken".

De gepensioneerde mag het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Meer over Cesar Milani

politiek