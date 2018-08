Argentijnse ex-vicepresident moet cel in wegens corruptie sam

07 augustus 2018

21u03

Bron: belga 0 De Argentijnse vicepresident Amado Boudou is door de rechtbank van Buenos Aires veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden gevangenisstraf wegens corruptie.

Boudou was tussen 2011 en 2015 plaatsvervanger van het toenmalige staatshoofd Cristina Fernández de Kirchner. Hij werd ervan beschuldigd dat hij in 2010 bij de fiscus was tussenbeide gekomen om een faillissement te voorkomen van het bedrijf Ciccone, dat de bankbiljetten van het land drukte.

Hij was toen minister van Economie en zou ook belangen hebben genomen in het bedrijf. Dat kreeg, nadat hij zijn invloed had aangewend bij de centrale bank, de opdracht om nieuwe Argentijnse bankbiljetten te drukken.

Ook tegen ex-presidente Kirchner lopen verschillende procedures wegens vermoedelijke corruptie.