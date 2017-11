Argentijnse duikboot met 27 bemanningsleden vermist: "We hebben het contact verloren" hr

14u45

Bron: ANP, La Nacion 0 RV Een Argentijnse duikboot met 27 bemanningsleden is sinds woensdag vermist. "We hebben het contact verloren", verklaarde woordvoerder Enrique Balbi van de Argentijnse marine vandaag.

De onderzeeër ARA San Juan bevond in de zuidelijke Atlantische Oceaan, toen de batterijen in brand vlogen. Dat meldt de Argentijnse krant La Nación op basis van bronnen bij de marine. "Hij was op weg van de marinebasis van Ushuaia naar de marinebasis Mar del Plata. Plots was er geen communicatie meer", zei de woordvoerder. "De onderzeeboot kon twee dagen zonder batterijen doorkomen."

Zoekactie

Volgens berichten in de media nemen twee marineschepen en een vliegtuig deel aan de zoekactie in de Golf van San Jorge voor de kust van Patagonië. De ARA San Juan is een onderzeeboot met diesel-elektrische aandrijving.

Het werd gebouwd in opdracht van de Argentijnse marine door de Duitse werf Nordseewerke in Emden en liep in 1983 van stapel.