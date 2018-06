Argentijns parlement maakt weg vrij voor legalisering abortus IVI

14 juni 2018

16u20

Bron: Belga 0 Het Huis van Afgevaardigden in Argentinië heeft de weg voor een legalisering van abortus tot de veertiende week van de zwangerschap vrijgemaakt. Na een bijna 23 uur durend debat hebben 129 parlementsleden voor het wetsontwerp gestemd, 125 afgevaardigden stemden tegen. De Senaat moet de hervorming nog goedkeuren.

Tot nog toe waren zwangerschapsafbrekingen in Argentinië enkel na een verkrachting en bij gevaar voor het leven van de moeder toegelaten. Volgens schattingen worden in Argentinië jaarlijks tussen de 350.000 en 500.000 abortussen clandestien uitgevoerd. Maar daarbij treden vaak complicaties op die tot de dood leiden.

In de toekomst moeten abortussen dus worden toegestaan tot de 14e week van de zwangerschap. Een latere zwangerschapsafbreking blijft strafbaar tenzij het kind door een verkrachting wordt verwekt, de baby niet levensvatbaar is of het leven van de moeder in gevaar is. De abortussen moeten gratis worden uitgevoerd in staatsklinieken.

