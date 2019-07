Architect (92) Petronas Twin Towers overleden RL

20 juli 2019

03u17

Bron: Reuters, Télam, La Nación 0 César Pelli, de Argentijnse architect van de Petronas Twin Towers in Maleisië, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat maakte staatspersbureau Télam vrijdag bekend. Pelli werd gezien als een van de meesters van de moderne architectuur.

Pelli groeide op in de provincie Tucumán, in het noordwesten van Argentinië. Na zijn studie architectuur in die provincie verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij een reputatie én zijn eigen studio opbouwde.

“Met veel verdriet ontvingen we het trieste nieuws van het overlijden van de grote architect César Pelli”, schrijft de gouverneur van Tucumán op Twitter. “Ik wil graag mijn condoleances aan zijn familie, vrienden en collega's aanbieden. De wereldwijde carrière van architect Pelli is niet alleen een eer voor de mensen uit Tucumán, maar voor alle Argentijnen. Een kind die deze aarde ontsteeg vanwege de kwaliteit en grootsheid van zijn werken en zijn enorme vaardigheden”.

In 1977 werd Pelli het hoofd van de opleiding architectuur van de befaamde Yale universiteit. Datzelfde jaar richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Inmiddels heeft het kantoor vestigingen in New York, Abu Dhabi, San Francisco, Tokio en Sjanghai.

De Petronas Towers zijn ongetwijfeld het meest bekende bouwwerk van de architect. Tot op de dag van vandaag poseren toeristen en hoogwaardigheidsbekleders, zoals voormalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, dan ook met plezier bij wat ooit - met 452 meter - de hoogste torens ter wereld waren.

‘Hoogtepunten’

Maar ook op andere steden drukte Pelli een stempel met zijn torens, zoals Londen, Hong Kong en Buenos Aires. Hieronder een kleine selectie van zijn werken.

