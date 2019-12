Archeologen vinden minisfinx in uitstekende staat

15 december 2019

Egyptische archeologen hebben bij opgravingen in de stad Mallawi een miniatuursfinx ontdekt. Het kalkstenen beeldje met het lijf van een leeuw en het hoofd van een mens is slechts 55 centimeter lang en 35 centimeter hoog. Het verkeert na al die eeuwen nog in uitstekende staat, met fraaie, gedetailleerde gelaatstrekken. Dat heeft het ministerie van Oudheden vandaag bekendgemaakt, met een foto als bewijs.