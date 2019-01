Archeologen vinden menselijke schedel van meer dan 10.000 jaar oud in China ttr

12 januari 2019

12u59

Bron: belga 0 Een menselijke schedel die is gevonden aan de grens van China met Mongolië en Rusland is meer dan 10.000 jaar oud. Dat meldden wetenschappers vandaag na koolstofdatering.

Van de vier schedels die werden gevonden in de stad Manzhouli is de oudste 10.113 jaar oud. De andere drie mensen leefden 7.400, 1.600 en 1.000 jaar geleden, meldt het Chinese persbureau Xinhua.



Het gebied waar de schedels werden gevonden wordt gezien als de bakermat van de prairie-cultuur in het noorden van China. De menselijke resten werden in de vorige eeuw al gevonden in een open kolenmijn.

In 1933 werden in de Chinese stad Manzhouli ook al menselijke schedels gevonden. “De meeste schedels werden toen niet opgegraven door professionele archeologen, waardoor het moeilijk was om te bepalen hoe oud de schedels waren”, aldus Zhu Hong, een lid van het onderzoeksteam van de Jilin University.