Archeologen vinden intacte Griekse graftombes van 3400 jaar oud

The #MyceneanCemetery in #Aedonia, modern #Nemea, gave us two new chamber tombs. Dr. Konstantine Kissas (Graz/Trier) and Dr. Kim Shelton (Berkeley) supervise the excavation. #MyceneanArchaeology pic.twitter.com/gkBvgPDepr

Dr. MariaGXanthou(@ MariaGXanthou)