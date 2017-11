Archeologen vinden in Egypte gymnasium van 2000 jaar oud EP

17u14

Bron: Belga 5 AP De ruïne van een tempel voor koning Ramses II in Abusir in het zuidwesten van Caïro. Duitse en Egyptische archeologen hebben ten zuidwesten van Caïro de overblijfselen van een meer dan 2000 jaar oud Grieks gymnasium ontdekt. De ruïnes werden aangetroffen op de archeologische site Watfa in de provincie Al-Fajum en dateren van de hellenistische periode (ca. 323-30 v. Chr.), aldus het Egyptische ministerie voor Oudheden vandaag.

Private gymnasia dienden in het oude Griekenland om jongeren te onderwijzen en op te voeden. Leerlingen konden er leren lezen en schrijven en sport beoefenen, zei directeur van de Egyptische dienst voor Oudheden, Aiman Ashmawi. Het gaat om het eerste in Egypte ontdekte hellenistische gymnasium. Er werden een grote ontmoetingsruimte, een eetzaal en een bijna 200 meter lange looppiste blootgelegd.

Het gymnasium toont duidelijk de invloed van het Griekse leven op Egypte, niet enkel in de Noord-Egyptische stad Alexandria, citeerde het ministerie de Duitse archeologe Cornelia Römer, die de leiding had op de opgravingen. De in 323 v. Chr. gestorven legeraanvoerder Alexander De Grote was met zijn troepen tot in Egypte opgerukt en heeft daar de Griekse invloed verspreid.