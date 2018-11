Archeologen vinden gemummificeerde mestkevers en katten in praalgraven Redactie

11 november 2018

01u01

Bron: AD 0 Egyptische archeologen hebben bij een voorstad van de hoofdstad Caïro een bijzondere collectie gemummificeerde mestkevers gevonden en tevens een ogenschijnlijk nog ongerepte tombe uit de tijd van de Vijfde Dynastie. Die liep van ongeveer 2500 tot 2350 jaar voor Christus.

Het Egyptische ministerie van Oudheden maakte vandaag bekend dat twee grote mestkevers uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Ze waren in linnen gewikkeld en zaten in een kalkstenen sarcofaag met een gewelfd en versierd deksel. De scarabeeën, een heilige diersoort in het oude Egypte, behoorden tot een reeks kunstvoorwerpen die zijn aangetroffen in pas onlangs ontdekte praalgraven. Onder die voorwerpen ook mummies van katten en vergulde beelden, waaronder een bronzen exemplaar dat de godin Bastet voorstelt.

De afgelopen zes maanden zijn zeven praalgraven gedeeltelijk blootgelegd aan de rand van het piramidecomplex van farao Oeserkaf. Dat is een onderdeel van de dodenstad Saqqara, ten zuiden van Caïro. De opgravingen daar werden in 2013 gestaakt, maar zijn dit jaar hervat.



De façade en de deur van de Khufu-Imhat tombe zijn nog intact. Dat is ongebruikelijk. Het is de bedoeling het grafmonument op korte termijn te openen.