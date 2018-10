Archeologen vinden 58 scheepswrakken van de Oudheid tot de twintigste eeuw: "Schitterende vondst" HC

12 oktober 2018

15u35

Bron: NOS 0 Archeologen hebben zeker 58 scheepswrakken i n de oostelijke Egeïsche Zee ontdekt. Ze dateren van de tijd van het oude Griekenland tot de twintigste eeuw. "Een schitterende vondst", zegt onderwaterarcheoloog Wouter Waldus.

Onderwaterarcheologen zijn drie jaar bezig geweest met een systematisch onderzoek naar het gebied rond het plaatsje Fourni, vlak bij het Griekse eiland Samos. Daar liep in de Oudheid een belangrijke vaarroute. De 58 wrakken herbergen een schat aan informatie over de vele schepen in het gebied die tijdens stormen op de rotsen liepen.



"Het is een bijzondere vondst, omdat in het Middellandse Zeegebied al ontzettend veel geplunderd is", zegt onderwaterarcheoloog Wouter Waldus. Hij is zelf niet betrokken bij het onderzoek. "Wat tot 30 meter diep lag, is door schatgravers meegenomen. Maar deze wrakken liggen op 40 meter of dieper en daar is nog nooit iemand bij geweest."

Dat het nu wel mogelijk is om de diepere zeeën te ontdekken, komt door nieuwe technieken. "Er is de afgelopen tien jaar een technologische revolutie gaande in ons vakgebied", zegt Waldus aan NOS. "Daardoor kunnen we steeds beter de diepe zee ontdekken, met nieuwe scantechnieken, duikmaterieel en betere procedures. Wereldwijd zijn er daarom veel meer nieuwe ontdekkingen in de diepzee."

De ontdekte schepen zijn niet meer volledig intact, vertelt de onderwater-archeoloog. "De Middellandse Zee heeft een steenachtige bodem. De boten zijn daarom waarschijnlijk deels kapotgegaan toen ze zonken." Maar door de zware lading van vooral veel kruiken zijn de schepen wel deels geconserveerd gebleven.

Interessant tijdsdocument

De vondst is een interessant tijdsdocument en vertelt dus veel over de vaarroute van de schepen, maar ook over de lading, het leven aan boord en de techniek van de scheepsbouw. "Als je scheepswrakken vindt die verschillende tijdsperiodes omspannen, kun je er van iedere tijd wel een bijzondere uitpikken. Dat kan een beeld scheppen van het leven aan boord van de Oudheid tot de twintigste eeuw", zegt Waldus.