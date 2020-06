Archeologen ontdekken “oudste Viking-nederzetting ooit” op IJsland

TTR

25 juni 2020

09u18

Bron: Live Science

22

Archeologen hebben de oudste Viking-nederzetting ooit op IJsland opgegraven. Wellicht gaat het om een langhuis uit het jaar 800. Dat is opmerkelijk, want onderzoekers hebben altijd gedacht dat Vikingen zich pas 75 jaar later op het eiland hadden gevestigd.