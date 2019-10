Archeologen ontdekken meer dan twintig sarcofagen nabij Luxor ttr

16 oktober 2019

23u21

Bron: BBC 1 Archeologen hebben meer dan twintig sarcofagen ontdekt in de buurt van de Egyptische stad Luxor. Dat zegt het Egyptische Ministerie van Oudheden. Het ministerie heeft het over “een van de grootste en de belangrijkste ontdekkingen” in de afgelopen jaren.

De sarcofagen lagen in twee lagen op elkaar gestapeld en werden gevonden bij de necropolis van Asasif, dichtbij de Vallei der Koningen. In Asasif werden vooral sarcofagen gevonden uit de periode 664-332 voor Christus. Een paar sarcofagen zijn nog ouder en dateren uit de 18de Dynastie van Egypte (1550-1292 voor Christus), schrijft BBC. Dat is de tijd waarin onder meer farao Toetanchamon het voor het zeggen had.

Het ministerie kondigde vorige week nog aan dat archeologen “een oud handelsgebied” hadden ontdekt in de buurt van Luxor. Er werden naar verluidt ook “huizen gevonden voor het opslaan en schoonmaken van spullen voor begraafrituelen, waaronder aardewerk uit de 18de Dynastie.”



Zaterdag vindt een persconferentie plaats waar meer informatie over de vondst wordt bekendgemaakt.