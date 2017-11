Archeologen ontdekken 2200 jaar oud gebouwencomplex in Israël EB

"Het hele complex, wat ons inziens een Idumese tempel of paleis is geweest, was 40 op 50 meter groot", zei Michal Haber van de Israëlische oudheidkundige dienst. Archeologen hebben op een militair oefenterrein in Israël de restanten van een 2200 jaar oud gebouw ontdekt. "Het hele complex, wat ons inziens een Idumese tempel of paleis is geweest, was 40 op 50 meter groot", zei Michal Haber van de Israëlische oudheidkundige dienst.

De Idumeërs waren een volksstam, die in de 5de of 6de eeuw voor de geboorte van Christus vanuit Jordanië naar het gebied van het huidige Israël kwamen. Bij de opgravingen in de buurt van Jeruzalem werden onder andere twee stenen altaren ontdekt, een ervan versierd met de figuur van een stier.

"Als het daadwerkelijk om een Idumees paleis of tempel gaat, dan is dit een zeldzame en opzienbarende vondst. Gelijkaardige structuren in dit land kan je op een hand tellen", deelden de siteleider van de Hebreeuwse universiteit en de oudheidkundige dienst mee. Het altaar is enig in zijn soort wat betreft zijn versiering. De stier kan "een godheid gesymboliseerd hebben, die door de Idumeeërs werd vereerd". Bovendien werden bij de opgravingen in oktober aardewerken potten, beschilderde schalen en olielampen gevonden.

Drone

De archeologen waren op de vondst gestoten door het gebruik van een drone uitgerust met camera's. Die hadden een groter gebied uit de lucht gefotografeerd, klinkt het in de mededeling. Daarop ontdekten de archeologen de structuur van een gebouw.