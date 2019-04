Archeologen leggen 4.300 jaar oud graf bloot in Egypte

14 april 2019

Bron: ANP

Archeologen hebben bij opgravingen in de regio Saqqara ten zuiden van Caïro het graf blootgelegd van een ambtenaar uit de vijfde dynastie, die ongeveer 4.300 jaar geleden over Egypte regeerde. De tombe is versierd met kleurrijke reliëfs en goed bewaard gebleven inscripties.