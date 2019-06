Archeologen halen na jaren onderzoek deksel van 1.000 jaar oude sarcofaag in Duitse kerk TT

08 juni 2019

10u54

Bron: CNN 0 In de stad Mainz in het westen van Duitsland hebben archeologen na jaren onderzoek het deksel gelicht van een 1.000 jaar oude sarcofaag. In de grafkist vonden ze de bijna volledig vergane resten van een persoon aan, mogelijk een geestelijke uit de 11de eeuw.

De sarcofaag in het middenschip van de Heilige Johannes-kerk werd in 2017 onder de vloer van de kerk ontdekt bij renovatiewerkzaamheden. In de daaropvolgende maanden werd de sarcofaag laag per laag blootgelegd. Pas deze week werd het 700 kilogram zware deksel minutieus van de sarcofaag gelicht. Archeologen in witte veiligheidspakken keken samen met de verantwoordelijken van de kerk in spanning toe wat ze zouden ontdekken.

Guido Faccini, de verantwoordelijke archeoloog, spreekt op CNN over “een uniek moment”. “Zo’n lange voorbereiding, en dan komt het deksel eraf. We zagen meteen dat er een hele hoop resten in de sarcofaag lagen.”

Die resten, die bijna volledig vergaan waren, behoren waarschijnlijk toe aan een geestelijke uit de elfde eeuw. Wie de persoon in de kist is, is niet bekend, maar allicht gaat het om een belangrijk persoon aangezien hij of zij begraven is in het centrale middenschip, naar het altaar gericht. De resten zullen nu onderzocht worden om te kijken uit welke periode ze exact dateren. De wetenschappers vermoeden dat de overledene allicht met ongebluste kalk werd bedekt om het ontbindingsproces te versnellen.”