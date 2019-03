Arbeider ontslagen wegens positieve drugstest na zijn favoriete ontbijt Karen Van Eyken

01 maart 2019

09u51

Bron: Huffington Post, The Mirror 0 Een arbeider die werkte voor een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, is ontslagen nadat hij een positieve drugstest had afgelegd. Toch beweerde de in Engeland wonende Pool Marcin Konieczny dat hij nooit verdovende middelen had genomen. Nadien ontdekte hij dat zijn favoriete ontbijt aan de basis lag van zijn positieve test.

De 35-jarige man was nog maar veertien dagen bij de firma ‘Cod Beck Blenders’ uit Thirsk (North Yorkshire) aan de slag met een tijdelijk contract toen hij al aan de deur werd gezet. Reden: de verplichte drugstest had een positief resultaat gegeven. In het labo waren minieme sporen van opiaten teruggevonden. Het gaat om een groep van stoffen met eigenschappen die nagenoeg gelijk zijn aan die van morfine. Tot de groep van opiaten behoren onder andere heroïne en methadon.

Nochtans was de Poolse man allesbehalve bezorgd toen hem werd gevraagd om een drugstest af te leggen. Hij had immers nog nooit illegale substanties geconsumeerd. Daarnaast rookte hij niet en dronk hij slechts een glas wijn per maand.

“Machteloos”

Na de positieve test kenden zijn bazen geen genade. De vader van twee kinderen zat plots zonder job. “Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken”, getuigde de man in de Britse pers. “Ik kon het echt niet vatten. Ik voelde me machteloos na zo’n groot onrecht.”

De arbeider deed vervolgens wat research online en achterhaalde dat opiaten onder meer hun oorsprong vinden in het melksap van de papaver. En het was dan dat hij zich realiseerde dat het brood dat hij elke morgen at maanzaadjes (of papaverzaadjes) bevatte. Hij besliste om eigenhandig een staal van het brood naar een labo te sturen. Het resultaat was hetzelfde: positief met minieme sporen van opiaten.

Gezondere eetgewoonte

“Mijn vrouw en ik hadden ons voorgenomen om gezonder te gaan eten. Daarom aten we dit brood elke dag. Ik ben zo opgelucht dat het labo mijn vermoeden heeft bevestigd want het is zo frustrerend wanneer niemand je gelooft”, verklaarde Konieczny. Het brood in kwestie wordt verkocht in de Britse filialen van Aldi.

Een woordvoerder van de firma heeft toegegeven dat de afhandeling van de positieve test nogal ongelukkig is verlopen en dat de onderneming heeft geblunderd. Hij legde uit hoe de procedure normaal werkt. “We hebben een systeem in ons bedrijf waarbij arbeiders willekeurig kunnen getest worden op het gebruik van verdovende middelen”, zei hij.

“In dit geval had een interimarbeider een positieve test afgelegd. Normaal gezien schorsen we die persoon dan en blijven we hem of haar doorbetalen tot we een tweede test hebben gedaan ter verificatie. In deze specifieke situatie kwam de test opnieuw positief terug, maar meldde het labo wel dat het resultaat niet te wijten was aan medicatie of drugs. De oorzaak was een voedingsbron. Maar toen was het kwaad al geschied. We communiceerden het resultaat van de tweede test alsnog aan het interimbureau dat een contract had afgesloten met de man. In deze omstandigheden zijn we bereid om de tijdelijke medewerker weer in dienst te nemen.”