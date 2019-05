Arbeider (31) erft domein van 57 miljoen euro van onbekende vader na DNA-test Joeri Vlemings

21 mei 2019

09u17

Bron: The Sun 42 Jordan Adlard Rogers was een arbeider die financieel aan de grond zat, in zijn sociale woning. Vandaag is de 31-jarige Brit een welgestelde aristocraat die op een domein van 620 hectare woont, een geërfd optrekje dat miljoenen euro’s waard is. Een DNA-test wees uit dat Adlard Rogers de bastaardzoon is van een rijke drugsverslaafde die vorig jaar overleed.

Jordan Adlard Rogers wist helemaal niet dat hij de zoon was van Charles Rogers, die in augustus vorig jaar op 62-jarige leeftijd stierf. De familie Rogers betrekt al bijna 250 jaar het historische landgoed Penrose in het Britse Cornwall. In 1974 werd een groot deel van Penrose overgemaakt aan de erfgoedorganisatie National Trust, maar de familie Rogers mocht er volgens de deal nog 1.000 jaar blijven wonen.

Jordan Adlard Rogers vermoedde al langer dat Charles Rogers zijn vader was, maar hij kon het nooit bewijzen. Uit een DNA-test na Charles’ dood bleek dat de 31-jarige Brit inderdaad de zoon was van de aristocraat. Adlard Rogers werd zo de rechtmatige erfgenaam van zijn biologische vader en erfde niet alleen het woonrecht op het landgoed maar ook een vaste toelage van 1.140 euro per week.

De man stopte meteen met werken, kocht een chique Mercedes C63, ging met zijn partner naar New York en liet een buitengym aanbrengen op Penrose, waar hij ook ging wonen. Jordan Adlard Rogers heeft zelf één zoon. Hij beweert dat hij nooit zal verloochenen waar hij vandaan komt. Hij wil eenvoudig blijven en de minder fortuinlijken steunen. Hij zou naar eigen zeggen ook alles weer willen inleveren voor een relatie met zijn vader toen die nog leefde. “Dan had hij misschien een andere weg gekozen”, zei hij.

Verslaving

In tegenstelling tot Adlard Rogers groeide zijn vader wél op in luxe. Maar Charles Rogers raakte verslaafd aan drugs, wat vorig jaar ook zijn dood betekende. De laatste jaren had Charles Rogers het indrukwekkende landgoed Penrose - dat hij zelf in 2012 had geërfd - gelaten voor wat het was en leefde hij als een kluizenaar in zijn auto. Hij had al tientallen jaren gebroken met familie en vrienden. Hij liet na zichzelf te verzorgen en betaalde zijn rekeningen niet. Hij was compleet aan lagerwal geraakt.

Volgens de beheerder van Penrose, Phillip Care, had Rogers nog veel langer geleefd dan hij ooit had kunnen denken. Twee weken na de dood van Charles Rogers overleed zijn moeder. Zij had ook al haar andere zoon, Nigel, moeten afgeven toen die jaren geleden aan kanker was gestorven. De onwettige zoon Jordan Adlard Rogers werd zo de enige erfgenaam van zijn vader Charles Rogers.