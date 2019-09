Arabische partijen wilen Benny Gantz als Israëlisch premier mvdb

22 september 2019

23u28

Bron: ANP 0 De Arabische politieke partijen in Israël hebben voor het eerst in meer dan een kwart eeuw hun voorkeur uitgesproken voor een premier van Israël. Zij spraken zich uit voor Benny Gantz in de hoop zo een eind te maken aan het lange bewind van de huidige premier Benyamin Netanyahu.

Netanyahu (69) is herhaaldelijk beschuldigd van discriminatie van de Arabische bevolking in zijn land. "We zijn onwettig geworden in de Israëlische politiek in het Netanyahu-tijdperk," zei Ayman Odeh, leider van de Gezamelijke Lijst, tegen de Israëlische president Reuven Rivlin.

Rivlin begon zondag aan zijn eerste overleg voor de vorming van een regering. Hij ontmoette in Jeruzalem vertegenwoordigers van verschillende partijen die zetels behaalden bij de parlementsverkiezingen van 17 september.

Het blok Blauw en Wit van Gantz, voormalig Israëlisch stafchef, won de verkiezingen en behaalde 33 van de 120 zetels in het parlement. De Likoed-partij van Netanyahu behaalde 31 zetels. Waarschijnlijk lukt het beide partijen niet om met hun bondgenoten een meerderheid van 61 zetels te halen. De Gezamelijke Lijst van de Israëlische Arabieren (Palestijnen die op Israëlisch grondgebied wonen, over een Israëlische paspoort beschikken en de Israëlische nationaliteit hebben, red.). behaalde dertien zetels. Daarmee zijn ze de derde partij. De Israëlische Arabieren vormen ongeveer een vijfde van de bevolking.

President Rivlin, wiens functie bijna symbolisch is, zei zondagavond: "Ik ben ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om een stabiele regering te vormen met de twee belangrijkste partijen, Likoed en Blauw en Wit. Het is de wil van het volk."