Arabische partijen komen opnieuw samen op bij Israëlische verkiezingen KVDS

29 juli 2019

16u42

Bron: Belga 0 De vier Arabische partijen in Israël vormen voor de parlementsverkiezingen in september een gezamenlijke lijst. Dat meldt de partij Balad, die zich als laatste bij de groep heeft aangesloten. Bij een eerdere verkiezingen in 2015 kwamen de vier partijen ook al eens samen op en werden ze de op twee na grootste partij in het parlement.

De gezamenlijke lijst bestaat uit de partijen Chadash, Ta'al, de Verenigde Arabische Lijst en Balad. Lijsttrekker wordt Ayman Odeh van de groep Chadash-Ta'al.

Noodzakelijk

Een gemeenschappelijk lijst is noodzakelijk vanwege "de racistische politiek van de Israëlische regering" en "de pogingen om het Arabische volk en zijn vertegenwoordigers te delegitimeren", aldus de partij in een mededeling. Ook benadrukt ze het door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde vredesplan tussen Israël en de Palestijnen te verwerpen.





In Israël vinden op 17 september vervroegde parlementsverkiezingen plaats, nadat premier Benjamin Netanyahu er na de verkiezingen in april er niet in slaagde om een regering te vormen.

Bij die verkiezingen waren de Arabische partijen als twee verschillende lijsten opgekomen en hadden ze stemmen verloren. In 2015, toen de partijen wel met vier opkwamen, haalden ze 13 van de 120 zitjes in de Knesset. In april 2019 haalde de lijst van Chadash en Ta'al 4 zetels, die van de Verenigde Arabische Lijst en Balad 6. De Arabische Israëli's maken ongeveer 20 procent van de totale bevolking uit.

De programma's van de vier partijen verschillen op bepaalde punten, maar alle vier verwerpen ze wel de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.