Arabische Liga komt in spoed bijeen omtrent Turkse inval in Syrië

10 oktober 2019

13u26

De Arabische Liga komt zaterdag in Caïro in spoedzitting bijeen omtrent de Turkse inval in het noordoosten van Syrië, zo heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Volgens secretaris-generaal Hossam Zaki is het Turks offensief tegen de Koerdische militie YPG een "schending van het internationaal recht" en vormt het een "onaanvaardbare aanval op de soevereiniteit van een lidstaat" van de Liga. Dat lidmaatschap is in 2011 wel opgeschort, kort na het uitbreken van het conflict in Syrië.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft in een telefoontje met zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu zijn "bezorgdheid" geuit, zo heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. In het bijzonder zei hij bezorgd te zijn omtrent een heropleving van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De Duitser had gisteren de inval al veroordeeld.

“Stevige sancties”

De Nederlandse regering sluit sancties tegen Turkije niet uit, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in het parlement. Ze wil wel dat dit in "bondgenootschappelijk verband" gebeurt. Een meerderheid in het Nederlandse "lagerhuis" steunt een voorstel dat de regering vraagt binnen de Europese Unie actief te gaan pleiten voor "stevige sancties" tegen Turkije.

Een naar eigen zeggen "ongerust" Iran, een bondgenoot van het regime in Damascus, verlangt een "onmiddellijk einde" van het Turkse offensief, deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken mee. Hoewel Teheran "de zorgen van Turkije inzake veiligheid begrijpt", meent het dat "militaire maatregelen niet de oplossing" daarvoor zijn. "China heeft altijd gemeend dat de soevereiniteit, de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Syrië dienen gerespecteerd en gevrijwaard", zei woordvoerder Geng Shuang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De internationale gemeenschap moet bovendien vermijden "dat nieuwe factoren de situatie nog compliceren".