Arabische Liga eist dat Trump zijn beslissing over Jeruzalem ongedaan maakt LVA

03u11

Bron: Reuters, Al Jazeera, ANP 0 AFP Spoedvergadering met buitenlandministers van de Arabische Liga in Caïro op 9 december De Arabische Liga eist dat de Verenigde Staten hun beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, ongedaan maken. "Deze verschuiving in het Amerikaanse beleid inzake Jeruzalem is een gevaarlijke ontwikkeling, waarbij de VS zich geïsoleerd hebben zodat ze geen sponsor en bemiddelaar meer kunnen zijn van het vredesproces", luidt in een gezamenlijke mededeling van de buitenlandministers van de lidstaten na een spoedzitting in het Egyptische Caïro.

De Liga roept daarnaast ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op om een motie goed te keuren die stelt dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump "in overtreding is met internationale resoluties en geen juridisch effect heeft".

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische landen zullen binnen de maand opnieuw samenkomen om te vergaderen over de kwestie en om over eventuele verdere stappen te beslissen. Daar zal ook beslist worden of er een spoedbijeekomst van de staatshoofden en regeringsleiders wordt bijeengeroepen. Die zou dan in Jordanië plaatshebben, dat momenteel het voorzitterschap van de Arabische Liga waarneemt.

Tijdens zijn toespraak gisteravond in Caïro gaf de secretaris-generaal van de Liga, Ahmed Aboul Gheit, te kennen dat de beslissing van de Amerikanen het vertrouwen van de Arabische wereld in de VS als bemiddelaar ondermijnt. "Deze beslissing is gevaarlijk door haar gevolgen en slecht in haar inhoud en vorm", luidde het. "Ze doet een vraagteken rijzen over de rol van de VS en hun engagement om vrede en stabiliteit in de regio te verzekeren."

REUTERS Ahmed Aboul Gheit

Ontmoeting met vicepresident Pence

Voor de bijeenkomst gaf de Palestijnse buitenlandminister Riad al-Maliki al te kennen dat de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas zijn voor deze maand geplande ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence uit protest heeft afgeblazen.

Vier Palestijnen gedood

De Amerikaanse beslissing om Jeruzalem als hoofdstad te erkennen zette meteen heel wat kwaad bloed bij de Palestijnen. In heel wat Arabische landen zijn er aanhoudende straatprotesten. Dat is ook nog steeds het geval in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. In Gaza zijn volgens het ministerie van Gezondheid op drie dagen tijd al vier Palestijnen gedood door het Israëlische leger.