Arabische leiders dringen aan op einde van Syrisch conflict LB

15 april 2018

18u05

Bron: Belga 0 In Saoedi-Arabië is vandaag de jaarlijkse topbijeenkomst van de Arabische Liga begonnen. Sommige Arabische leiders hebben er aangedrongen op een beëindiging van het verwoestende conflict in Syrië. De bijeenkomst komt een dag na de aanvallen onder leiding van de Verenigde Staten op Syrië, die gemengde reacties uitlokten bij Arabische landen.

Het hoofd van de Arabische Liga, Ahmed Abul Gheit, gaf de Syrische regering en "regionale en internationale spelers" de schuld voor het voortduren van het Syrische conflict, dat nu zijn achtste jaar ingaat. "Ik hoop dat de Arabische landen in staat zullen zijn een gezamenlijke strategie te formuleren, die bijdraagt tot vooruitgang in een politieke oplossing", zei Abul Gheit bij de opening van de top in de stad Dhahran, in het oosten van Saoedi-Arabië.

De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk voerden gisteren luchtaanvallen op Syrië uit als reactie op een vermoedelijke gifgasaanval op rebellen in de omgeving van Damascus. Syrië en zijn bondgenoot Rusland zeggen dat de gifgasaanval geënsceneerd werd om de publieke opinie tegen hen op te zetten.

Golfstaten onder leiding van Saoedi-Arabië spraken hun steun uit voor de aanvallen op Syrië, maar andere Arabische landen, waaronder Libanon en Marokko, veroordeelden de militaire actie.

De Egyptische president Abdel-Fattah al-Sissi vroeg een "internationaal transparant onderzoek" naar het mogelijke gebruik van verboden chemische wapens. Hij verklaarde dat "we de ondubbelzinnige boodschap zouden moeten geven dat Syrië een Arabisch land is wiens lot en problemen volgens de wil van het Syrische volk zouden moeten worden aangepakt". Ongeveer veertien Arabische staatshoofden wonen de top bij.