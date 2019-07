Arabische kroonprins dood teruggevonden “na seks- en drugsfeestje” in Londense penthouse LH

03 juli 2019

09u16

Bron: The Sun, The Guardian 38 “Een getalenteerd modeontwerper die net als veel jonge Arabische mannen genoot van de vrijheid in Londen.” Zo wordt Khalid Qasimi, die drie weken geleden nog te zien was tijdens de Londense modeweek en dood teruggevonden werd in zijn Londense huis, omschreven. Hij was de zoon van de emir van de derde grootste stad van de Arabische Emiraten, waar nu drie dagen van nationale rouw zijn aangekondigd. De Arabische modeprins zou gestorven zijn na een drugs- en seksfeestje.

Qasimi toonde in juni nog zijn lente- en zomercollectie voor 2020 voor zijn merk Qasimi tijdens de Londense modeweek en kreeg daarvoor volgens The Guardian lovende kritieken. De 39-jarige ontwerper studeerde eerst Frans en Spaans aan het internationaal gerenommeerde Imperial College in Londen en vervolgens architectuur en modeontwerp. Sinds 2008 was hij actief in de modesector. Toen presenteerde hij zijn eerste collectie, in samenwerking met de Britse ontwerper Elliott James Frieze, in de hoofdstad. Onder anderen Lady Gaga en Cheryl Tweedy toonden zich fan van het modemerk.



De ontwerper werd maandagochtend dood aangetroffen in de badkamer van zijn Londense penthouse, gelegen in de chique wijk Knightsbridge. Volgens The Sun werd de politie erbij gehaald omdat er harddrugs aangetroffen werden. “Er had een feest plaatsgevonden waarbij sommige gasten drugs gebruikten en seks hadden. Vermoed wordt dat sjeik Khalid plotseling is overleden als gevolg van het gebruik van drugs”, aldus een bron aan The Sun. “De politie is een onderzoek gestart en het personeel is gevraagd om stil te blijven over de zak.”

“Zoals veel jonge Arabische mannen genoot sjeik Khalid van de vrijheden die hij in Londen had. Maar het is heel tragisch afgelopen”, aldus de bron nog. “Hij werkte ongelooflijk hard en was getalenteerd. Een geweldig persoon”, zegt zijn goede vriend en voormalige zakenpartner Elliott Frieze.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Ministerie heeft naar aanleiding van de dood van Qasimi een verklaring uitgegeven. “Zijne Hoogheid Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan betreurt met verdriet de dood van Sheikh Khalid bin Sultan bin Mohammed Al Qasimi, de zoon van de heerser van Sharjah, en bidt tot Allah om zijn ziel in vrede te laten rusten en zijn familie geduld en troost te verlenen.”



De dood van Qasimi komt 20 jaar nadat zijn oudere broer op 24-jarige leeftijd overleed aan een overdosis heroïne in het huis van de familie in Zuid-Engeland.

Ruzie met ander modelabel

Vorige week was Qasimi nog betrokken in een discussie met het Franse label Vetements, dat voor zijn laatste collectie T-shirts liet bedrukken met ‘niet schieten’ in het Arabisch, Frans en Engels. Daarmee werd verwezen naar shirts die journalisten droegen tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog in 1982. Qasimi bracht twee jaar geleden een T-shirt met dezelfde boodschap uit. “Ik printte de tekst om de situatie in het Midden-Oosten te belichten. Vetements gebruikt de tekst op een provocatieve manier. Ik denk niet dat ze zich realiseren waar deze woorden voor ons Arabieren voor staan”, reageerde hij bij Vogue Arabia.