Aquarius pikt elf ronddobberende migranten op voor Libische kust KVE

20 september 2018

17u59

Bron: Belga 2 Het reddingsschip Aquarius heeft 11 migranten opgepikt van op de Middellandse Zee en zo hun leven gered. Dat heeft de hulporganisatie SOS Méditerranée vandaag bekendgemaakt.

Het was de eerste hulpactie sinds het schip vorige zaterdag uit Marseille was uitgevaren. Het is het enige reddingsschip van een privéorganisatie dat in de buurt van de Libische kust rondvaart.

De boot waarop de migranten de oversteek waagden, maakte water toen de Aquarius hen oppikte.

Het nu onder Panamese vlag varende schip zoekt nu een haven om aan te leggen, nadat de organisatie naar eigen zeggen heeft geweigerd de geredden naar Libië terug te brengen.