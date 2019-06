Apple waarschuwt voor impact Trump-tarieven ttr

20 juni 2019

17u15

Bron: anp 0 buitenland Het verder ophogen van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zet de concurrentiepositie van Apple wereldwijd onder druk. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse techreus. Volgens het bedrijf zullen hogere tarieven negatief doorwerken op de bijdrage die Apple levert aan de Amerikaanse economie.

De regering-Trump schermt met het idee om de tarieven op nog eens 300 miljard dollar (omgerekend zo’n 265 miljard euro) aan Chinese goederen te verhogen naar maximaal 25 procent. Volgens Apple, dat onder meer zijn iPhones, iPads en Macs in China laat maken, schaden de beleidsmakers met een dergelijke stap de concurrentiepositie van het bedrijf wereldwijd.

Apple is niet het eerste bedrijf dat er bij de regering-Trump op aandringt om plannen voor het verder verhogen van invoertarieven niet tot uitvoering te brengen. Vooral techbedrijven zijn doorgaans zeer vatbaar voor verdere verstoringen in de handelsrelatie tussen de VS en China.