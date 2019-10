Apple trekt onder druk van Chinese staatsmedia app terug uit App Store: “Hulp aan betogers Hongkong” ADN

10 oktober 2019

08u17

Bron: Belga, ANP 0 Apple heeft vandaag een app verwijderd uit zijn App Store waarmee prodemocratiebetogers in Hongkong de bewegingen van de politie konden volgen. Dat gebeurt onder druk van de Chinese staatsmedia, gecontroleerd door de Chinese communistische partij. Ze beschuldigden de Amerikaanse technologiereus ervan partij te kiezen voor de betogers.

De tracking-app HKMap.Live meldt op Twitter dat het uit de App Store van Hongkong verwijderd is. De ontwikkelaar deelde een bericht van Apple op haar Twitter-pagina. Apple verklaart daarin dat "de app gebruikt is op een manier die de ordehandhaving en de bewoners van Hongkong in gevaar brengt".

Politie ontwijken

HKMap.Live heeft inderdaad een belangrijke rol gespeeld bij de betogingen in Hongkong, althans om de betogers te helpen om de politie ontwijken. De regering in Hongkong, getrouw aan het Chinese overheidsapparaat, zette de voorbije weken steeds meer politie in om de antiregeringsbetogingen te ontmoedigen.



Normaliter voert Apple strakke regie over zijn verkoopplatform voor apps. Dat Apple nu toch de stekker uit de app trekt heeft volgens het bedrijf te maken met mogelijke veiligheidsrisico’s voor agenten in Hongkong. Toch zal de omstreden beslissing van Apple waarschijnlijk weinig effect ressorteren. Er bestaan nog andere, gelijkaardige groepen, met duizenden volgers, op socialemedia-app Telegram. Een gelijkaardige Android-versie van de app is bovendien wel nog beschikbaar via Google Play.

“Roekeloos”

Het Chinese Volksdagblad, de officiële spreekbuis van de communistische partij in China, beschuldigde Apple gisteren van hulp aan de "relschoppers" in Hongkong. "Niemand wil Apple meeslepen in de aanhoudende onrust in Hongkong", zegt de krant. "Maar er is reden om aan te nemen dat Apple business mengt met politiek en zelfs illegale feiten. Apple moet nadenken over de gevolgen van zijn onverstandige en roekeloze beslissing.”

Apple heeft overigens ook intussen de Quartz-nieuwsapp uit zijn App Store gehaald, nadat de Chinese autoriteiten stelden dat de app “de lokale wetten schendt”. “Wij verafschuwen dit soort van overheidscensuur op het internet”, zei Quartz-CEO Zach Seward in een reactie aan The Verge.

Apple is niet de enige grote buitenlandse onderneming die moeite heeft een standpunt in te nemen ten aanzien van de slepende protestacties, die te maken hebben met de toenemende invloed van China in de voormalig Britse zakenstad. Ook gameontwikkelaar Activision Blizzard en de Amerikaanse basketbalbond NBA riepen de toorn van de actievoerders én Peking over zich uit met hun beleid.