Apple lekt per ongeluk info: iPhone X Plus krijgt dubbele simkaart AV

02 augustus 2018

15u53

Bron: Forbes 0 Opnieuw is er informatie gelekt over de nieuwe iPhones die in september verschijnen: de Iphone X Plus zal twee fysieke slots voor simkaarten hebben. Deze keer lekte Apple zelf - per ongeluk weliswaar - de nieuwe info.

Guilherme Rambo, een Braziliaanse Mac en iOS ontwikkelaar die een sleutelrol speelt bij Apple-lekken, ontdekte dat de technologiegigant plannen heeft om de nieuwe iPhone X Plus uit te rusten met een dubbele simkaart. De iPhone X Plus wordt op die manier de eerste iPhone met die functie.

Rambo ontdekte dit omdat Apple de informatie codeerde in het besturingssysteem iOS 12. Verborgen in een update van iOS 12, vond hij de termen ‘second sim status’ en ‘second SIM tray status’ in de diagnotische weergave van de software. Dat laatste onthult dat Apple twee fysieke slots voor simkaarten zal hebben in plaats van één standaard en één eSIM - iets waar het bedrijf al jaren aan werkt.

Op dit moment is het nog onduidelijk of alleen de iPhone X Plus de functie krijg, of dat deze ook wordt opgenomen in de tweede generatie van de iPhone X en de zogenaamde iPhone 9. Aangezien een tweede sim meer ruimte inneemt, vermoedt Guilherme Rambo dat enkel de iPhone X Plus een dubbele sim zal krijgen. Door de dubbele sim zou de prijs van de iPhone X Plus een stuk hoger kunnen liggen.

(Op onderstaande foto is te zien dat een dummy model van de iPhone X Plus een dubbele poort voor simkaarten zal hebben)

This Is Apple's Next iPhone pic.twitter.com/8igotIodCc Ben Geskin(@ VenyaGeskin1) link

Smartphones met een dubbele simkaart zijn bij andere technologiegiganten niets nieuws. Een dubbele sim is over de hele wereld extreem populair omdat het de gebruiker toelaat om simultaan werk- en thuissims in één apparaat te plaatsen. Ook kunnen gebruikers op die manier gemakkelijk tussen netwerken switchen of naar het buitenland reizen met een eigen én buitenlandse simkaart.

Opnieuw gelekt

Vorige week gaven enkele gelekte foto’s al een eerste blik op de aangekondigde iPhone-modellen. Apple zou dit jaar van plan zijn om in totaal drie modellen lanceren: de zogenaamde iPhone X Plus, de tweede generatie van de iPhone X en een iPhone 9.