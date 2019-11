Apple haalt vaping-apps uit de App store na sterfgevallen ttr

15 november 2019

16u22

Bron: Axios 0 Apple heeft apps over e-sigaretten uit de App Store gehaald na de publicatie van een Amerikaans overheidsrapport. In het rapport, dat gisteren werd gepubliceerd, staat te lezen dat de dood van 42 mensen in de VS in verband gebracht kan worden met de e-sigaret. Artsen van het Brusselse universitair ziekenhuis Sint-Lucas achten het mogelijk dat de e-sigaret ook in ons land een eerste dodelijk slachtoffer heeft geëist.

Apple heeft nooit de directe verkoop van e-sigaretten toegestaan, maar in de App Store waren wel enkele apps te downloaden die te maken hadden met deze middelen. Zo kon je via bepaalde applicaties de temperatuur van je e-sigaret regelen. Ook kon je via sommige apps in contact komen met andere vapers. In totaal gaat het om 181 applicaties die vanaf vandaag niet meer gedownload kunnen worden.

“We vinden het heel belangrijk om van de App Store een betrouwbare plek te maken voor onze klanten en met name voor de jeugd. We zijn continu bezig met het beoordelen van apps, en het raadplegen van het nieuwste bewijsmateriaal, om risico’s te bepalen voor de gezondheid van klanten”, meldt een woordvoerder van Apple aan nieuwssite Axios.

In de VS hebben zich het voorbije jaar opvallend veel mensen gemeld met ernstige longproblemen na het gebruiken van de elektronische sigaret. Het gaat om meer dan 2.100 patiënten, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van het Center of Disease Control and Prevention, een Amerikaans overheidsinstituut. Er vielen maar liefst 42 doden in 24 verschillende staten. Het instituut raadt bijgevolg af om de producten nog te kopen en te gebruiken.

Mogelijk eerste slachtoffer in ons land

Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land kan de dood van de 18-jarige Raphaël Pauwaert uit Brussel mogelijk gelinkt worden aan de e-sigaret. De jongeman kreeg eind september plots last van een vervelende hoest, daarna ging zijn toestand razendsnel achteruit. Raphaël werd uiteindelijk in een kunstmatige coma gebracht waaruit hij nooit meer ontwaakte. Hij is mogelijk het eerste dodelijke slachtoffer van de elektronische sigaret in ons land, zo stellen dokters van het Brussels ziekenhuis Sint-Lucas.

Het ziekenhuis onderzoekt nu de vloeistoffen die Raphaël rookte. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft haar diensten gevraagd om meer informatie te verzamelen over de precieze omstandigheden van het overlijden van Raphaël. “We hebben op dit moment nog onvoldoende gegevens om definitieve conclusies te trekken”, aldus De Block. Ze stelt dat de FOD Volksgezondheid indien nodig de gepaste maatregelen zal nemen.

Longartsen waarschuwen in ons land al langer voor de e-sigaret. “De Europese Vereniging van Longartsen had al begin dit jaar een negatief advies gegeven en met nu ook een dodelijk slachtoffer in ons land, kunnen we onmogelijk groen licht geven. Nogmaals: wij raden de e-sigaret ten stelligste af”, zei longspecialist Ingel Demedts van het AZ Delta in Roeselare.

