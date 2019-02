Appartementsgebouw van zeven verdiepingen ingestort in Istanbul , hulpdiensten op zoek naar slachtoffers TT TTR

06 februari 2019

16u05

Bron: ANP, Belga 1 In een voorstad van Istanbul is een gebouw van zeven verdiepingen ingestort. In het pand waren veertien appartementen, waar naar verluidt in totaal meer dan veertig mensen woonden. Politie, brandweer en andere reddingswerkers zijn in de puinhopen in de dichtbevolkte plaats Kartal op zoek naar slachtoffers.

Ze hebben volgens de eerste berichten een dode geborgen en vier bedolven slachtoffers zijn gelokaliseerd. Volgens de zender TRT waren in de woonblok 43 bewoners geregistreerd. Hoeveel er op het ogenblik van de instorting thuis waren, is nog niet duidelijk.

Het gebouw in het stadsdeel Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse grootstad was in de namiddag om een nog niet achterhaalde reden plotseling ingestort. Volgens omwonenden stortte het pand in na een ontploffing, maar dat werd nog niet bevestigd door de autoriteiten.