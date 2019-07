Appartementsgebouw ontruimd na plofkraak op bank in Nederlandse Landgraaf LH

09 juli 2019

11u13

Bron: ANP 0 De hulpdiensten hebben deze ochtend een winkelcentrum, het gemeentekantoor en appartementen ontruimd boven en bij een filiaal van de ABN AMRO-bank aan het Raadhuisplein in Landgraaf, dicht bij de Belgische grens.

Eerder deze ochtend richtte een plofkraak zware schade aan. Volgens de politie is mogelijk een stuk explosief in de pinautomaat achtergebleven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gaat het explosief met behulp van een robot weghalen. Voor de veiligheid zijn alle panden die grenzen aan de binnenzijde van het Raadhuisplein ontruimd.



Burgemeester Raymond Vlecken reageert geschokt op de plofkraak. Omwonenden worden door personeel van het gemeentehuis opgevangen, laat hij op Twitter weten. Volgens de politie zijn ze opgevangen in een naburig gemeenschapshuis.



De plofkraak werd rond 05.00 uur gemeld. De daders zijn in een auto gevlucht. De ravage is groot.

Verschrikkelijk... bewoners opgevangen in gemeentehuis. Veiligheid staat voorop! pic.twitter.com/eEpuQewEkq Raymond Vlecken(@ rvlecken) link