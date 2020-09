Appartementsbrand doet vrouw en kinderen uit raam springen: buren staan klaar met matrassen mvdb

08 september 2020

09u52

Bron: Bild - Bayern3 0 Beieren Een Duits gezin heeft een uitslaande appartementsbrand weten te overleven door het snel handelen van enkele buren. Een moeder sprong in Aschaffenburg (Beieren) met haar twee kinderen naar beneden, waar buren klaar stonden met matrassen.

De felle brand brak zondagmiddag omstreeks 14 uur uit in een appartementsgebouw op de derde verdieping. Brandweerlieden haastten zich naar de Obernauer Strasse. De noodcentrale meldde dat de 31-jarige vrouw en haar twee kinderen (5 en 13) nog binnen zaten. De rook kwam al uit het gebouw. Het pand langs de trappengang verlaten bleek onmogelijk.

Toegesnelde buren probeerden eerst nog vergeefs met ladders tot bij de bewoners te raken. Nog voor aankomst van de brandweer en de politie haalden ze enkelen matrassen uit hun woning. Ze hielden die samen met voorbijgangers vast waarna de kinderen één voor één naar beneden sprongen. De matrassen konden hun val breken. Ze kwamen ervanaf met lichte verwondingen. Hun moeder sprong ook, maar raakte zwaargewond.

Een traumahelikopter bracht de drie naar het ziekenhuis. Of de vrouw in levensgevaar verkeert, is niet duidelijk. Zij is inmiddels overgebracht naar een grotere kliniek.

Twee buren die de kinderen uit de lucht plukten, raakten geblesseerd. Een 55-jarige liep een armbreuk op, zijn kompaan (47) kneusde enkele ribben. Twee anderen liepen rookvergiftiging op.

De brandweer was de brand snel meester. De oorzaak is nog niet bekend. Het parket heeft een onderzoek ingesteld. De buren en voorbijgangers krijgen op sociale media volop lof voor hun reddingsdaad.

Wohnung in Flammen - Helden-Nachbarn fangen Kinder mit Matratzen auf https://t.co/hGEzUo05QK BILD(@ BILD) link



