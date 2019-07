Appartementsblok ingestort in Mumbai: 4 doden en nog tientallen mensen onder het puin kg aw

16 juli 2019

09u41

In de Indiase stad Mumbai is een gebouw van vier verdiepingen ingestort. De lokale brandweer bevestigde aan Reuters dat er al zeker vier mensen zijn omgekomen. Volgens lokale bronnen zijn er zeker twaalf doden. Mogelijk zitten er nog veertig tot vijftig mensen onder het puin, aldus zender NDTV op gezag van de politie.

Volgens politieofficier Sandeep Bagdikar zijn de lichamen van twee vrouwen uit het puin gehaald. Zeker vijftien gezinnen woonden in het gebouw, dat bijna 100 jaar oud is, zei Devendra Fadnavis, de hoogstgeplaatste minister van de Indiase staat Maharashtra.



De hulpverleners ondervinden moeilijkheden om hun materiaal en voertuigen ter plaatse te krijgen door de smalle straten. Gevreesd wordt dat er nog tientallen mensen in het gebouw waren toen het ineenstortte. Hulpverleners zijn ter plaatse en zoeken naar overlevenden. De gebouwen in de buurt zijn ontruimd.



Moessonregen

De wijk overstroomde tijdens de recente moessonregens. Mogelijk waren de funderingen van het gebouw verzwakt door die overstromingen, aldus de lokale media. In het gebied staan vele in verval geraakte huizen.