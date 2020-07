App voorspelde nieuwe virusuitbraak in Leicester enkele weken voor de tweede lockdown AW

03 juli 2020

17u00

Bron: New Scientist 0 Eerder deze week is de Engelse stad Leicester opnieuw in lockdown gegaan, door een lokale heropflakkering van het coronavirus. Nu blijkt dat de heropflakkering enkele weken op voorhand reeds werd voorspeld door een smartphone-app.

Nadat het aantal besmettingen plots weer de hoogte inschoot, kondigde de Britse minister van Gezondheid Matt Hancock vorige week een nieuwe lockdown aan voor de 300.000 inwoners van Leicester. Die lockdown zou 30 juni in voege treden en minstens twee weken duren. Daarna zal de situatie herbekeken worden. De lockdown komt overigens op het meest pijnlijke moment, gezien alle restaurants en pubs op 4 juli terug zullen openen in de rest van Engeland.



Waarom er sprake is van een heropflakkering is vooralsnog onduidelijk. Wel valt het op dat het vooral om besmette kinderen gaat. Bovendien werd een heropflakkering enkele weken geleden reeds voorspeld door de Covid Symptom Study App. Die app vraagt inwoners om zelf te rapporteren over hun symptomen en eventuele testresultaten. Op basis daarvan identificeert de applicatie mogelijke toekomstige hotspots.

Meeste besmettingen per 100.000 inwoners

Zo werd Leicester op 17 juni, net geen twee weken voor de nieuwe lockdown, aangeduid als potentiële hotspot. Enkele dagen later, op 21 juni, bleek uit gegevens van de Britse gezondheidsdienst (Public Health England) dat Leicester daadwerkelijk het meeste bevestigde besmettingen (135) per 100.000 inwoners noteerde.



Ook Barnsley en Rochdale werden op 17 juni als potentiële hotspots geïdentificeerd. Zij gaan voorlopig niet opnieuw in lockdown, maar staan wel op een derde en vierde plaats wat het aantal bevestigde besmettingen betreft.



