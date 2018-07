Apotheker leidt onwaarschijnlijk luxeleven. Tot blijkt dat hij knoeit met medicijnen van kankerpatiënten om dat te kunnen betalen KVDS

06 juli 2018

14u34

Bron: DAZonline, BILD 0 Een Duitse apotheker “die zich verrijkte op de kap van mensen die voor hun leven vreesden”, heeft daarvoor de rekening gepresenteerd gekregen. Peter S. (48) uit Bottrop zou over een periode van verscheidene jaren ruim 50 miljoen euro achterover gedrukt hebben door de medicijnen van zeker 1.000 kankerpatiënten te verdunnen, maar de volledige dosis aan te rekenen. Met het geld leidde hij een luxeleven in zijn chique villa met waterglijbaan in de tuin.

De man kreeg vandaag - uitgerekend op zijn verjaardag - een celstraf van 12 jaar voor maar liefst 14.537 overtredingen tegen de medicijnenwetgeving en 59 gevallen van fraude. Hij mag zijn beroep nooit meer uitoefenen en moet een schadevergoeding betalen van 17 miljoen euro.

Schandaal

Het schandaal werd aan het licht gebracht door twee medewerkers van de apotheker. Zij kregen daar eind vorig jaar de Duitse klokkenluiderprijs voor. “Peter en ik kennen elkaar al sinds we kind waren”, vertelde een van hen, Martin Porwoll (46), die de commerciële leiding had over de apotheek waarin de beklaagde werkte. “Toen twee vrouwelijke werknemers het lab verlieten, vertelden ze me dat ze het niet eens waren met de arbeidscondities. Ze klaagden ook over de werkdruk. Peter S. bleek verder geen beschermende kleding te dragen en het niet te nauw te nemen met de hygiëne.”

Zijn aandacht werd opnieuw getrokken door de apotheker toen zijn vader kanker kreeg en zes weken later stierf. “Mijn vader had medicijnen gekregen van onze apotheek en er waren al langer geruchten dat ermee geknoeid werd. Toen ik op een avond in februari 2016 alleen was in de zaak, nam ik de goederensaldobeweging onder de loep van een van de actieve bestanddelen die we gebruikten. We bleken 9.000 milligram te hebben ingekocht en 20.000 te hebben verkocht. Dat was een ongewone discrepantie. En ze bleek ook op te gaan voor twee andere stoffen die ik testte. Nadat ik een second opinion had gevraagd aan mijn advocaat, besloot ik het te melden.”

Klacht

Het kwam tot een klacht bij het Openbaar Ministerie en op 29 november 2016 volgde een huiszoeking in de apotheek en werd Peter S. opgepakt. Het onderzoek slaagde er uiteindelijk niet in om te bepalen hoeveel patiënten een chemotherapie met te lage dosis kregen, maar volgens de openbare aanklager moet het om minstens 1.000 mensen gaan. Zeker zullen we het waarschijnlijk nooit weten, want de beklaagde hield ook tijdens het proces de lippen stijf op elkaar. (lees hieronder verder)

Gepanschte Krebsmedikamente: Zwölf Jahre Haft für Botropper Apotheker. https://t.co/dc0qmOSbsE BILD(@ BILD) link

Ook wat de man dreef is onduidelijk. Hij stamde uit een apothekersfamilie en zou onder druk gestaan hebben om de traditie voort te zetten. Hij zou daar erg ontevreden over geweest zijn en probeerde dat te compenseren door een duur huis te bouwen en kunstwerken te kopen. En door zijn bedienden te vernederen, zo bleek uit enkele getuigenissen.

Mentale toestand

De advocaten van de verdediging voerden aan dat de mentale toestand van de man slecht was en dat hij door een hersenaandoening onopzettelijk fouten maakte. Hij zou te lage dosissen hebben gebruikt doordat hij onder stress stond en geen aandacht genoeg had voor de precieze samenstelling van de medicijnen. Die piste werd echter in twijfel getrokken door experts.

“Peter S. heeft zich verrijkt op de kap van mensen die voor hun leven vreesden”, aldus openbare aanklager Rudolf Jakubowski, die 13,5 jaar cel eiste. “Dat om zijn luxueuze levensstijl te bekostigen.” (lees hieronder verder)

Bottroper Zyto-Skandal: Staatsanwaltschaft fordert 13,5 Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot für Zyto-Apotheker. https://t.co/TZn0boSc1f DAZonline(@ DAZheute) link

De advocaten van de verdediging vroegen de vrijspraak op basis van een gebrek aan concreet bewijsmateriaal. “Het is niet bewezen dat het Peter S. was die verkeerd doseerde - niemand heeft het hem zien doen - en mocht het toch zo zijn, dat hij dat opzettelijk deed”, klonk het.

Slachtoffers

De rechter volgde uiteindelijk het Openbaar Ministerie. De slachtoffers hebben desondanks gemengde gevoelens bij de uitspraak. Zeker omtrent de schadevergoeding. “Die is veel te laag”, aldus advocaat Jörn Reinhardt. “Het geld zal vermoedelijk helemaal naar de opgelichte verzekeringsmaatschappijen gaan en de concrete slachtoffers riskeren daardoor in de kou te blijven.” (lees hieronder verder)

Entscheidung im Bottroper Zyto-Prozess: Landgericht Essen verurteilt Peter S. zu 12 Jahren Haft. https://t.co/nlLj8Y3wr6 DAZonline(@ DAZheute) link

“De toegebrachte schade en de angst kan je niet compenseren met geld”, aldus kankerpatiënte Heike Benedetti (56). “Maar toch moeten de slachtoffers en hun families een compensatie krijgen. Dan kunnen ze misschien nog een van hun dromen vervullen. Velen hebben niet lang meer te leven.”

Politiek zette de zaak in elk geval al iets in beweging. De minister van Gezondheid van Noordrijn-Westfalen Karl-Josef Laumann (CDU) vaardigde vorig jaar nieuwe transparantieregels uit, waardoor er onder meer onaangekondigde inspecties kunnen worden uitgevoerd in gespecialiseerde apotheken voor kankermedicijnen.