Apocalyptische Macron waarschuwt: “Europa staat op rand van afgrond en NAVO is hersendood” Karen Van Eyken

07 november 2019

14u05

Bron: The Economist, Reuters, Focus, ANP 68 De Franse president hangt een somber beeld op van de toestand waarin Europa en de NAVO verkeren. In een interview met het Britse magazine The Economist heeft Emmanuel Macron de NAVO zelfs “hersendood” verklaard. En met Europa gaat het al niet veel beter. “Het oude continent bevindt zich op de rand van de afgrond”, zo waarschuwt hij.

De Franse leider wil de Europeanen wakker schudden en schuwt daarbij de apocalyptische termen niet. Zo is Macron niet te spreken over hoe het vandaag de dag met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is gesteld. De NAVO mag dit jaar zeventig kaarsjes uitblazen, maar volgens de politicus is er weinig reden tot feesten.

Europa zal verdwijnen als het niet gaat denken als een wereldmacht Emmanuel Macron

“Wat we nu beleven is dat de NAVO hersendood is”, zegt hij vlakaf. De Franse president verwijst in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. “Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners”, zo zegt hij daarover.

“En we zien ook een ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije, in een zone waar onze belangen op het spel staan”, zo klinkt het. “Dat is een enorm probleem voor de NAVO.”

Artikel 5

Macron stelt zich daardoor ook vragen bij artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat stelt dat de lidstaten militaire solidariteit moeten tonen wanneer een ander NAVO-land wordt aangevallen. “Als het regime van Bashar al-Assad beslist om een tegenaanval op Turkije te ondernemen, gaan we ons dan engageren?”

Daarom moet Europa op militair vlak zelfbedruipend worden en haar eigen mannetje kunnen staan. En dus niet meer zo hard leunen op de Verenigde Staten om onze veiligheid te garanderen want die varen tegenwoordig meer en meer hun eigen koers.

Europese defensie

Maar met Europa zelf gaat het ook niet goed. Het staat aan de rand van de afgrond. De Franse president vindt dat de EU prominenter aanwezig moet zijn op het wereldtoneel.

Volgens Macron hebben we nu immers voor de eerste keer te maken met een Amerikaanse president die het idee van een gemeenschappelijk Europees project niet genegen is. En zelfs indien Trump niet herverkozen wordt, vallen de bondgenoten van weleer steeds verder uit elkaar. Hij pleit daarom voor een Europese defensie: “Een Europa dat op militair vlak capaciteit en strategische autonomie moet verwerven. En langs de andere kant een strategische dialoog - zonder naïviteit - heropenen met Rusland.”

“Indien Europa niet tijdig wakker wordt, zullen we niet langer zelf de controle hebben over onze lotsbestemming”, besluit Macron. “Europa zal verdwijnen als het niet gaat denken als een wereldmacht.”