Apocalyptische beelden: verslaggever filmt hoe naderende lava huis omsingelt in Hawaï

31 mei 2018

12u14

Bron: Lava News, AD.nl 0

Een verslaggever van Lava News keerde terug naar het huis waar hij enkele jaren heeft gewoond om videobeelden te maken van de steeds dichterbij komende lava die binnenkort het huis zal omsingelen. "De lava bevindt zich momenteel ter hoogte van mijn voeten, maar raakt het huis net niet", beschrijft hij tijdens het maken van de videobeelden. De journalist legt vast hoe een olievat vuur vat en een explosie veroorzaakt. Na enkele minuten filmen zegt hij: "Ik zit niet gevangen hoor jongens. Ik kan via de weg achter me nog ontsnappen. Maar het wordt tijd dat ik ga." De journalist kon vervolgens veilig het huis verlaten. De actieve vulkaan Kilauea op Hawaï is sinds begin mei lava aan het uitspuwen. De lava vernielde al 71 huizen en meer dan 200 mensen zijn op de vlucht voor de lavastroom.