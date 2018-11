Apocalyptische beelden tonen vuurzee in Californië Redactie

15 november 2018

14u57

Bron: KameraOne 3

In San Bernardino County, in Californië, is dinsdagavond een nieuwe bosbrand uitgebroken. De brandweer heeft de Sierra Fire ondertussen onder controle, maar de sterke wind bemoeilijkt wel het bluswerk.

