Apartheid bij Walmart: enkel schoonheidsproducten in trek bij zwarte klanten liggen in afgesloten vitrinekasten mvdb

29 januari 2018

19u10

Bron: New York Post - Newsweek 0 Haar- en huidverzorgingsproducten die in trek zijn bij zwarte klanten steken in een filiaal van de Amerikaanse supermarktgigant Walmart in glazen, afgesloten vitrinekasten. Dit in tegenstelling tot de shampoo's en huidcrèmes voor niet-zwarte consumenten, die gewoon in de rekken liggen.

Tot die vreemde vaststelling kwam de Afro-Amerikaanse Esie Grundy. De 43-jarige vrouw uit Californië sleept Walmart voor de rechter. Het bedrijf lijkt zo de stereotypering in de hand te werken dat zwarte Amerikanen dieven zijn, zo stelde haar advocate vrijdag op een persconferentie in Los Angeles.

Grundy wou onlangs een huidcrème kopen in de Walmart-supermarkt van haar woonplaats, het stadje Perris. Haar favoriete merk stak achter slot en grendel. Ze kreeg van het personeel te horen dat het filiaal de richtlijn uit het hoofdkantoor van Walmart volgde. Haar ergernis groeide nog toen ze een kammetje van amper 48 dollarcent wou kopen. Ook dat artikel stak in een afgesloten glazen kast die enkel per sleutel kon worden geopend. Een winkelbediende moest erbij gehaald worden. Tot overmaat van ramp escorteerde zij Grundy daarna naar de kassa. Dit terwijl haar- en schoonheidsproducten voor niet-zwarte consumenten gewoon in de rekken lagen uitgestald.

Grundy eist een gelijke behandeling en wil dat Walmart onmiddellijk met dergelijke praktijken stopt. Volgens haar advocaat beperkt de richtlijn zich niet tot het filiaal in Perris. Ze heeft weet van zeker nog twee supermarkten in de buurt waar het merkwaardige beleid wordt toegepast. Hoeveel geld Grundy eist, is niet bekend gemaakt.