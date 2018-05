Aparte klassen voor jongens en meisjes: het lijkt ouderwets, maar dat is het niet IJsland heeft gescheiden onderwijs en het slaat aan Irene Schoenmacker

18 mei 2018

15u29

Bron: Trouw 0 IJsland heeft gescheiden onderwijs en het slaat aan. Meisjes leren er meer ruimte voor zichzelf op te eisen, jongens brengen ze discipline bij. Dat hippe genderneutrale opvoeden is dus zo gek nog niet?

Op het schoolplein van Laufasborg in Reykjavik is een opvallende scheiding: de jongens spelen rechts, de meisjes spelen links. Het speelterrein is groot, en overal liggen takken, autobanden, zand en er scharrelen kippen rond die door de kinderen achterna worden gezeten.

Het is een van de scholen die werken volgens het Hjalliprincipe: een systeem dat door de IJslandse lerares Margrét Pála Ólafsdóttir is opgezet om traditionele rolpatronen en stereotypen in de samenleving te doorbreken door kinderen al op heel jonge leeftijd dezelfde kwaliteiten aan te leren. Niet alleen de lessen zijn gelijk, ook het speelgoed en de kleding zijn voor iedereen hetzelfde.

