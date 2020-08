Anuna De Wever na ontmoeting met Angela Merkel: “Miste gevoel van urgentie” LH

20 augustus 2020

12u39

Bron: Belga 22 Anuna De Wever, Adélaïde Charlier, Greta Thunberg en andere andere leden van de beweging Fridays for Future hebben donderdag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel de klimaatverandering kunnen bespreken tijdens een informele meeting die anderhalf uur duurde. Na afloop sprak het Vlaamse boegbeeld van de klimaatbeweging met gemengde gevoelens over de ontmoeting.

“Algemeen bekeken kom ik er wel uit met een positief gevoel, al miste ik wel nog een gevoel van urgentie bij Angela Merkel, wat ik wel verwacht had met haar achtergrond als fysicus. Revolutionaire beloftes zijn er niet gemaakt”, vertelt De Wever.

“Ik merkte wel dat ze best trots is op wat Europa verwezenlijkt, maar toen confronteerden we haar met wat er moet gebeuren om onder de twee graden klimaatopwarming te blijven. Daar staan we nog mijlenver van onze doelstellingen. Het is duidelijk dat we daar nog met een ander perspectief naar het huidig beleid kijken”, stelt de Vlaamse klimaatactiviste.

De klimaatjongeren kregen ook complimenten van Merkel over hun beweging, die hen vroeg om door te zetten met hun initiatieven. En zelf hadden Anuna De Wever en co. ook enkele suggesties.

“We hebben haar ook duidelijk gemaakt dat zij moet communiceren over de ernst van de klimaatcrisis. Politici blijven maar blijk geven van een ambitieus beleid en zeggen dat ze ontzet zijn, maar zo creëren ze geen draagvlak”, vindt De Wever.

Het wordt intussen duidelijk dat de klimaatjongeren wel meer zijn dan enkel de spijbelaars die de straat op komen voor het klimaat. Tijdens de ontmoetingen worden er wel vaker specifieke dossiers bekeken en “na tien minuten is het duidelijk dat we weten waarover we praten. We komen er echt wel om een punt te maken en onze verantwoordelijkheid te eisen. Dat komt wel binnen bij de Europese leiders”, zegt De Wever.

Zelf loopt ze momenteel nog stage bij de Europese groene fractie en in september begint ze aan haar studies Social Sciences aan de Vrije Universiteit Brussel. Intussen houdt ze ook de vinger aan de pols over de situatie in het Amazonewoud, dat ze zelf afgelopen jaar bezocht.

“Momenteel is het veel voorbereiden, werken achter schermen en op de hoogte blijven van wat er allemaal beslist wordt. De druk die we gecreëerd hebben door op straat te komen is er nog steeds. Op 25 september hebben we een “Global Strike” georganiseerd, maar die zal waarschijnlijk online gehouden worden”, zegt De Wever.

Politieke passiviteit

In de aanloop naar de ontmoeting klaagden de activisten “de politieke passiviteit” aan in een commentaarstuk in de krant The Guardian. De activisten overhandigden Merkel ook een open brief die ondertekend is door 125.000 personen. Daarin wordt gevraagd om meer actie van de Europese leiders, waaronder een stopzetting van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen.

Greta Thunberg begon exact twee jaar geleden, op 20 augustus 2018, aan haar eerste "schoolstaking voor het klimaat". Ze groeide nadien uit tot het uithangbord van de roep om radicale actie tegen de klimaatverandering. Het magazine Time riep haar in 2019 uit tot Persoon van het Jaar - vier jaar na Merkel.

Duitsland sluit zich aan bij het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 50 tot 55 procent tegenover de uitstoot in 1990. Maar de klimaatactivisten menen dat zelfs die ambitieuzere doelstelling onvoldoende is. De activisten buisden ook het Duitse plan om steenkool uit te faseren tegen 2038.