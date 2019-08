Antwerpse vrouw (27) vast in Turkije door oude Facebookpost JOLE CVN

26 augustus 2019

18u00

Bron: VTM NIEUWS 8 De Turkse Gulsum (27) uit Antwerpen zit sinds begin juli vast in Turkije. De vrouw postte vier jaar geleden enkele berichten op Facebook over de situatie van de Koerden. Die worden in Turkije vaak als terroristen beschouwd. Toen Gulsum het land binnen wilde, werd ze opgepakt. Intussen is ze vrij, maar mag ze het land niet uit.

De vrouw klaagde vier jaar geleden de repressie tegen de Koerden aan op Facebook, maar nu is haar profiel al maanden niet meer actief. “Er is geen enkel bericht waarin ze oproept tot geweld. Op geen enkele manier roept ze op tot actie. Het zijn gewoon berichten van menselijke aard: een aanklacht van het onrecht dat de Turken meemaken”, zegt haar oom Bülent Öztürk.

Koerden die kritisch zijn voor de Turkse overheid worden vaak als terroristen beschouwd. Met huiszoekingen en arrestaties tot gevolg. Maar ook Koerden hier worden dus duidelijk gevolgd. Zelfs jonge vrouwen als Gülsüm, die in België geboren zijn.

Öztürk houdt elke dag contact met zijn nicht. Gulsum zelf en haar ouders zijn nog te bang om met de media te praten. De vrouw zat veertig dagen in de cel en dat heeft volgens haar oom een zware indruk nagelaten. Cetinkaya is intussen vrij, maar mag het land niet uit in afwachting van haar proces. Samen met haar ouders verblijft ze in Halfeti, in het zuidoosten van Turkije.

Buitenlandse Zaken volgt de situatie op, maar omdat de vrouw ook de Turkse nationaliteit heeft, kan België haar geen bijstand bieden.